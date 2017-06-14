14 Июня 2017 19:08

В Беларусь прибыли российские парламентарии. На два дня Минск станет площадкой для очередной сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Возглавляет делегацию председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Первый пункт в протоколе символический: прямо из аэропорта кортеж направился на площадь Победы, где российские депутаты отдали дань памяти воинам Великой Отечественной.

В ходе 52-й сессии парламентарии двух стран обсудят вопросы сближения законодательства и взаимодействие в рамках Союзного государства. Главная тема - эффективность реализации совместных программ. Стороны также обсудят действующий план сотрудничества и начнут разработку нового документа, рассчитанного до 2022 года. В Доме правительства идет заседание совета Парламентского собрания. Подробнее о переговорах вечером в "Панораме".