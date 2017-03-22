23 Марта 2017 15:02

О том, что Минск открыт к диалогу с Советом Европы, говорили сегодня и на встрече Андреа Ригони со спикером Палаты представителей Беларуси. Наша страна заинтересована в развитии взаимодействия для изучения опыта и сближения законодательства с евростандартами. Андреа Ригони отметил значительный прогресс в отношениях Минска и Совета Европы за последние два года. От имени ПАСЕ он поблагодарил белорусскую сторону за то, что было сделано для развития этого взаимодействия. Беларусь приняла национальный план в области прав человека, приглашала миссию наблюдать за президентскими и парламентскими выборами.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Наша страна постепенно присоединяется к международным договорам Совета Европы, принимает полноправное участие в их реализации. Мы, конечно, заинтересованы в многостороннем сотрудничестве с Советом Европы и не только в области демократии, прав человека, но и в таких вопросах как экономика, инвестиции, вопросы борьбы с коррупцией, в торговле людьми, чистоте в спорте".

Сегодня Андреа Ригони присутствовал на заседании рабочей группы по вопросам смертной казни. Наряду с депутатами этот вопрос обсуждали и представители дипмиссий и международных организаций. Пока в белорусском обществе нет единой позиции по вопросу об исключительной мере наказания.