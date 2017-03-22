23 Марта 2017 12:05

О том, что Минск открыт к диалогу с Советом Европы, говорили сегодня и на встрече Андреа Ригони со спикером белорусского парламента Владимиром Андрейченко. Наша страна заинтересована в развитии взаимодействия прежде всего для изучения опыта и сближения законодательства с европейскими стандартами. В прошлом году белорусское правительство приняло национальный план в области прав человека. Сегодня в Палате представителей пройдет заседание рабочей группы по вопросам смертной казни.

Андреа Ригони заявил о значительном прогрессе в отношениях Минска и Совета Европы за последние два года. От имени ПАСЕ он поблагодарил белорусскую сторону за то, что было сделано для развития этого взаимодействия.