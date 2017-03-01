Минск готовится принять ежегодную сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ

1 Марта 2017 12:50

В Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь сегодня проходит первое заседание Республиканского организационного комитета по подготовке к проведению 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Она будет работать в Минске с 5 по 9 июля.