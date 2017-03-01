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Политика
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1 Марта 2017 12:50

Минск готовится принять ежегодную сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ

В Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь сегодня проходит первое заседание Республиканского организационного комитета по подготовке к проведению 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Она будет работать в Минске с 5 по 9 июля.

  

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