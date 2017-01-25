25 Января 2017 21:25

Министры иностранных дел Беларуси и Франции обменялись посланиями к 25-летию со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами. Поздравительное письмо Владимира Макея в адрес его коллеги Жан-Марка Эйро передал посол нашей страны во Франции Павел Латушко. "Сегодня мы имеем наиболее благоприятный за последние годы контекст отношений между странами, который необходимо использовать в полной мере для углубления двустороннего сотрудничества во имя расцвета и благополучия наших народов", - говорится в поздравлении.