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Министры иностранных дел Беларуси и Франции обменялись посланиями к 25-летию со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами
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25 Января 2017 21:25

Министры иностранных дел Беларуси и Франции обменялись посланиями к 25-летию со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами

Министры иностранных дел Беларуси и Франции обменялись посланиями к 25-летию со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами. Поздравительное письмо Владимира Макея в адрес его коллеги Жан-Марка Эйро передал посол нашей страны во Франции Павел Латушко. "Сегодня мы имеем наиболее благоприятный за последние годы контекст отношений между странами, который необходимо использовать в полной мере для углубления двустороннего сотрудничества во имя расцвета и благополучия наших народов", - говорится в поздравлении.

  

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