МИД: Новая администрация США сохраняет устаревшие и необъективные стереотипы в отношении Беларуси

14 Июня 2017 19:15

Новая администрация США сохраняет устаревшие и необъективные стереотипы в отношении Беларуси. Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали очередное продления указа о "чрезвычайном положении" в отношении нашей страны.

Документ был принят еще в 2006 во время президентства Джорджа Буша-младшего и предусматривает ряд визовых ограничений в отношении белорусских граждан.

МИД Беларуси: "Для нас абсолютно неприемлемым является утверждение американской стороны о том, что Беларусь, делающая все возможное для укрепления региональной и международной безопасности, может представлять для США какую бы то ни было угрозу. Вероятно, требуется больше времени для того, чтобы преодолеть определенную инерцию, которая все еще присутствует в наших отношениях".

В то же время в МИД Беларуси отметили, что официальный Минск нацелен на продолжение начатого конструктивного диалога с США и последовательно выступает за взаимовыгодное двустороннее сотрудничество.