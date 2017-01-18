МИД Беларуси прокомментировал заявление Сергея Лаврова

17 Января 2017 21:18

МИД Беларуси прокомментировал заявление главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

У России нет повода для озабоченности в связи с договоренностью Беларуси и Международной организации по миграции о создании в нашей стране современных центров временного содержания иностранных граждан.

Так в МИД нашей страны прокомментировали заявление главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. На пресс-конференции, посвященной итогам ушедшего года, российский дипломат отметил, что договоренности между Беларусью и организацией "вызывают вопросы". В белорусском МИД подчеркнули, что сейчас Минск делает то же самое, что Москва сделала еще десять лет назад. Тогда Международная организация по миграции и Евросоюз оказывали России такое же содействие в создании центров временного размещения граждан третьих стран.

Дмитрий Мирончик, начальника управления информации - пресс-секретаря МИД Беларуси: "Беларусь сейчас делает ровно то же самое, что и Россия несколько раньше. Единственное отличие - на тот момент Российской Федерацией уже было заключено соглашение о реадмиссии с ЕС и, соответственно, у нее имелось обязательство принимать нелегальных мигрантов, попавших в Евросоюз через российскую территорию. У нас сейчас такого обязательства нет, т.е. мы работаем с учетом российского опыта и на упреждение возможных проблем. Мы делаем общее с Россией дело, которое полностью лежит в русле усилий по развитию общего миграционного пространства Беларуси и России".

Ранее стало известно, что Евросоюз готов профинансировать создание центров временного размещения нелегальных мигрантов в Беларуси. При этом в Министерстве внутренних дел нашей страны отметили, что речь идет только о незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике. Сирийские либо иные беженцы из ЕС в таких центрах размещаться не будут. В МИД Беларуси также подчеркнули, что сейчас наша страна является одним из немногих государств континента, которое эффективно и цивилизованно занимается проблемой миграции. Это признают и Международная организация по миграции, и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Последний пример - эффективное расселение 160 тысяч вынужденных переселенцев с территории Украины.