МИД Беларуси потребовало объяснений от Вильнюса

6 Июня 2017 21:22

Связано это с высказываниями президента Литвы Дали Грибаускайте. В интервью телекомпании LRT она обвинила нашу страну в угрозе для стран Балтии и Польши. В Министерство иностранных дел был вызван посол Литвы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе встречи белорусская сторона заявила, что использованная президентом Грибаускайте лексика, включая слова "агрессивные игры", является оскорблением для страны, которая ведет миролюбивую политику и вносит реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности всего региона. Такие заявления, подчеркнули в пресс-службе МИД, делаются, чтобы повысить свою узнаваемость среди партнеров по НАТО и популярность у избирателей. "Очень странно, что подобная риторика звучит из уст президента страны, дружественные отношения с которой скреплены договором о добрососедстве и сотрудничестве, действующим уже более 20 лет", - добавили в МИД. Внимание посла Литвы было особо обращено на то, что ключевое слово в этом договоре – "добрососедство", "ведь соседей, как известно, не выбирают - их дает Бог".