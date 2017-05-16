МИД Беларуси начал аккредитовывать журналистов на сессию ПА ОБСЕ в Минске

18 Мая 2017 15:00

Ассамблея пройдет с 5 по 9 июля в Минске. Это будет один из самых крупных международных форумов в Беларуси в текущем году.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Беларуси: "Традиционно заседания сессии ПА ОБСЕ широко освещаются в средствах массовой информации. Думаем, что и нынешний год не станет исключением. Уже сейчас иностранные журналисты могут обращаться в МИД для получения аккредитации на указанное мероприятие. Вся необходимая для этого информация доступна на сайте нашего ведомства".

МИД Беларуси вместе с Международным секретариатом ПА ОБСЕ готов делать все возможное для того, чтобы обеспечить комфортные условия для работы представителей иностранных и отечественных СМИ в ходе сессии ПА ОБСЕ.