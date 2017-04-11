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Между Беларусью и Италией установлены прочные дружественные связи
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13 Апреля 2017 08:06

Между Беларусью и Италией установлены прочные дружественные связи

Президент Александр Лукашенко направил поздравительное послание Президенту Итальянской Республики Серджио Маттарелле в связи с 25-летием установления дипломатических отношений.

А Национальная библиотека Беларуси создала книжную выставку, посвященную знаменитым деятелям культуры, среди которых Франциск Скорина, Бона Сфорца и Николай Гусовский.

  

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