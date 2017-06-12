Эта неделя в Минске пройдет под эгидой белорусского председательства в ОДКБ

12 Июня 2017 21:00

Ожидается, что с участниками встретится Президент Александр Лукашенко. Это сообщила пресс-секретарь Главы государства Наталья Эйсмонт. Завтра состоится заседание министров обороны государств ОДКБ. На повестке – 12 вопросов. Среди них - план совместной подготовки органов управления, а также формирования сил и средств системы коллективной безопасности на будущий год. На четверг запланировано заседание Комитета секретарей советов безопасности.

Продолжит - Наталья Бреус. Можно сказать, что эта официальная неделя в Минске пройдет под знаком безопасности. Сразу несколько встреч - по линии ОДКБ. Эта организация должна выходить на новый уровень в своей деятельности - обретать реальную силу. Об этом неоднократно заявляла Беларусь. Инициативы и предложения нашей страны всегда позитивно сказываются на работе всего блока.

Сделать так, чтобы организацию не боялись, но уважали. Эту мысль озвучил Президент Беларуси еще осенью на саммите ОДКБ в Ереване. Тогда участники встречи заявляли, что Организации не помешает оптимизация, силовое укрепление и "настройка" механизмов кризисного реагирования. Вообще, ОДКБ действует с 2002 года на основе Договора, подписанного еще в 92-ом. Тогда пришли к мнению, что заботиться о коллективном спокойствии проще.

Сегодня в блок входят шесть государств - это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. То есть, значительная часть Евразии. Участники организации представляют сразу три региона – Европу, Кавказ и Центральную Азию. И в каждом из них есть свои сложности в обеспечении безопасности.

Уже завтра сверят часы министры обороны стран ОДКБ. В повестке дня - 12 вопросов. Среди них - план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на будущий год. Также обсудят основные принципы военно-технического сотрудничества между государствами. Намерены определиться и с планом консультаций по внешней политике и обороне. На четверг запланировано заседание Комитета секретарей советов безопасности.

Тот, кто следит за новостями, заметил, что все чаще мировые политики затрагивают вопросы безопасности. Ну а для Беларуси этой темой будет пронизано и все лето. Обеспечение региональной стабильности и мира на евразийском пространстве будут обсуждать в рамках ОДКБ, а уже через месяц минская площадка станет местом, где соберутся парламентарии ОБСЕ. Речь пойдет об укреплении доверия и сотрудничества - и все ради мира. Оно и понятно. Ведь если в стране или у ее границ неспокойно, то все вопросы отходят на второй план.