Мероприятия белорусского председательства в ОДКБ пройдут в Минске

12 Июня 2017 19:03

В ближайшие дни в столице пройдут мероприятия белорусского председательства в Организации Договора о коллективной безопасности.

Ожидается, что с участниками встретится Президент Александр Лукашенко, сообщила пресс-секретарь Главы государства Наталья Эйсмонт. Завтра состоится заседание министров обороны государств ОДКБ. В повестке дня - 12 вопросов, среди них - план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на будущий год. А на четверг запланировано заседание Комитета секретарей советов безопасности.

Напомним, в ОДКБ входят 6 стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Наша страна председательствует в международной организации. К слову, в этом году ОДКБ отмечает четвертьвековой юбилей.