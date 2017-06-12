Мероприятия белорусского председательства в ОДКБ пройдут в Минске

Политика
12 Июня 2017 19:03
Мероприятия белорусского председательства в ОДКБ пройдут в МинскеВ ближайшие дни в столице пройдут мероприятия белорусского председательства в Организации Договора о коллективной безопасности.
Ожидается, что с участниками встретится Президент Александр Лукашенко, сообщила пресс-секретарь Главы государства Наталья Эйсмонт. Завтра состоится заседание министров обороны государств ОДКБ. В повестке дня - 12 вопросов, среди них - план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на будущий год. А на четверг запланировано заседание Комитета секретарей советов безопасности.
Напомним, в ОДКБ входят 6 стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Наша страна председательствует в международной организации. К слову, в этом году ОДКБ отмечает четвертьвековой юбилей.
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