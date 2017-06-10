Мероприятия белорусского председательства в ОДКБ пройдут в Минске

12 Июня 2017 15:00

Мероприятия белорусского председательства в Организации Договора о коллективной безопасности пройдут в Минске. Ожидается, что с участниками встретится Президент Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе Главы государства. Завтра состоится заседание министров обороны государств ОДКБ. В повестке дня 12 вопросов, среди которых план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на будущий год. А на четверг запланировано заседание Комитета секретарей советов безопасности. Напомним, в ОДКБ входят 6 государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Наша страна председательствует в международной организации. Кстати, в этом году ОДКБ отмечает четвертьвековой юбилей.