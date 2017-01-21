Мемориальную доску на месте размещения в 1919 году Комиссариата по иностранным делам открыли в Минске

20 Января 2017 19:09

Идти в русле мировых процессов, в том числе в контексте взаимодействия с ВТО. О важности этого для Беларуси заявил Владимир Макей. Он принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски на месте размещения в 1919 году Комиссариата по иностранным делам. Событие является важной страницей в истории становления белорусского государства. За это время менялись названия и нашей родины, и внешнеполитического ведомства, но неизменными оставались принципы миролюбия, добрососедства, открытости миру.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Мы просто обязаны сделать так, чтобы белорусская история была описана объективно. Что наши корни белорусского государства уходят глубоко в прошлое. Что нам есть чем гордиться. Мы не ожидаем, что мы сразу же получим зеленый свет на вступление в ВТО, но переговоры являются очень важными, и я считаю, что белорусская сторона обязана идти в русле тех мировых процессов, которые происходят в том числе в контексте нашего взаимодействия с Всемирной торговой организацией".

23-26 января делегация Беларуси примет участие в раунде переговоров по присоединению к ВТО. По словам министра, планируется уточнить отдельные позиции, а также довести взгляд белорусской стороны на спорные вопросы.