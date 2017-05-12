Масштабный саммит "Один пояс и один путь" торжественно стартовал в Пекине

14 Мая 2017 12:02

Рабочий визит Александра Лукашенко в Китай начался с открытия масштабного форума. Масштабный саммит "Один пояс и один путь" торжественно стартовал сегодня в Пекине в Государственном конференц-центре. На форум прибыли лидеры 29-ти стран, а всего его участниками стали делегации из около 130-ти государств. Александр Лукашенко здесь гость особый. В зал конгрессов Президент Беларуси зашел вместе с лидером Китая одним из первых. За форумом в Пекине следит наш корреспондент Андрей Кривошеев. У него все подробности.

Масштабный международный форум "Один пояс и один путь" уже официально объявлен открытым здесь, в Олимпийском комплексе Пекина. И это символично. Перефразируя знаменитый девиз главных Игр планеты, победа - в участии. Всего на форуме работают делегации более 130-ти стран мира. Три десятка, в том числе Беларусь, представлены на высшем уровне.

Александр Лукашенко как лидер страны, которая одной из первых в Европе поддержала глобальную инициативу Китая и предоставила максимальный режим благоприятствования "Новому Шелковому пути", здесь гость особый. Многие отметили: в зал конгрессов Президент Беларуси зашел вместе с лидером Китая одним из первых. Беларусь выделяет и статус стратегического всестороннего партнера с Поднебесной, и уже строящийся индустриальный хаб - крупнейший в Центральной и Восточной Европе (многие довольствуются только логистикой и магистралями), и особая теплота и доверительность отношений с лидером Китая. Всего один факт: за два с небольшим десятилетия нынешний визит Президента десятый по счету.

В сердце форума - Конференц-центр - лидер Беларуси прибыл по протоколу в 8:55. По минскому времени это 4 утра. Впрочем, ни разница во времени, ни долгий перелет не помешали рабочей атмосфере форума.

По кадрам из конгресс- и пресс-центра можно судить, на какой размах уже вышла инициатива “Шелкового пути”. Она объединяет не только Евразию, как задумывалась изначально, но и Африку, Океанию. Уже дотянулась до Латинской Америки и Новой Зеландии. В ключевых цифрах инициатива выглядит так: пять направлений - два морских и три сухопутных. Нас, конечно, интересует в первую очередь путь через Евразию и Минск до Германии и Южной Европы. Кстати, для сравнения. Если сложить все направления, они примерно в 20 раз длиннее того самого исторического Великого Шелкового пути из I века нашей эры. И еще. Страны, вовлеченные в единый пояс, - это 63% мирового народонаселения. За 4 года Китай уже инвестировал более 50 миллиардов долларов на проекты развития, и это без учета сопутствующего бизнеса. Например, в Беларуси инициатива "Великого камня" подстегнула бизнес строительный, тяжелое машиностроение, точную оптику, энергетику, ВПК и космос. Эти проекты счету просто не поддаются.

Мирный и мировой статус инициативы, в которой и бизнес, и межкультурный диалог, и вечная философия солидарности одинаково близкие Беларуси и Китаю - подчеркнули на открытии Председатель Си Цзиньпин как хозяин форума и Генсек ООН как почетный гость.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:

"Инициатива "Один пояс и один путь" - это общее видение глобального развития, а Китай стал центральным столпом международного принципа многосторонних отношений.

Сейчас вовлечение Китая особенно важно. Наш мир стал почти биполярным, но это не гарантирует стабильности и мира. Многополярный мир требует многостороннего сотрудничества, управления многими странами с целью разделения возможностей".

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

"Китай увеличит финансовую поддержку инициативы "Один пояс и один путь", направив дополнительно свыше 100 миллиардов юаней в фонд "Шелкового пути". Китайский банк развития и Экспортно-импортный банк Китая расширят особые кредитные линии еще примерно на 250 млрд юаней на инфраструктурные проекты, развитие производств и сферы финансов. Только в рамках текущего форума Китай подпишет соглашения о бизнес- и торговой кооперации с более чем 30 странами".

Также в ближайшие 5 лет мы организуем более 2 500 краткосрочных исследовательских визитов в Китай для молодых иностранных ученых, подготовим более 5 тысяч специалистов. В предстоящие 5 лет Китай окажет развивающимся странам техническую помощь в размере более 60 миллиардов юаней для улучшения качества жизни и повышения благосостояния людей.

Позицию евразийских союзников по сопряжению потенциалов всех интеграций на нашем общем пространстве озвучил Владимир Путин.

В первой части форума (а по минскому времени она завершилась в 8 утра) организаторы максимально подчеркнули глобальность инициативы. Выступили от Европы Чехия и Греция, от Латинской Америки - Чили, от Африки - Эфиопия, от Азии - Турция и Пакистан. Направление Исламабад для Беларуси относительно новое, но тем амбициознее задачи. Дорожная карта выработана, сегодня время контролировать ее реальное наполнение и исполнение. Результаты уже есть: после официального визита Президента в октябре 2016 года в Пакистан белорусский экспорт удвоился. А в конце лета ждем второй визит премьер-министра Пакистана в Беларусь. Повестку на высшем уровне сегодня обсуждали в том числе.

Вторая половина дня у главы Беларуси - торжественные мероприятия в рамках глобального форума. Церемония фотографирования с главой Китая и его супругой, участие в торжественном приеме от имени Председателя КНР и гала-концерте. Такая обширная культурная программа не случайна. Китай не скрывает: формула "ничего личного, только бизнес" к проекту "Шелкового пути" не применима. Стратегические партнеры в рамках “Одного пояса” будут менять всю конфигурацию не только мировой экономики, но и правил игры на глобальной политической, социальной, научной и культурной арене. И поверьте, больше половины мирового населения, представленные здесь на форуме, включая, конечно, и Беларусь, имеют на это полное право. Кстати, ключевые инициативы для нового миропорядка и в развитие инициативы "Одного пояса и одного пути" Президент Беларуси представит на форуме завтра - в основной рабочий день. Завтра же продолжатся и двусторонние встречи на высшем уровне в том числе с гигантами китайского бизнеса. Все подробности в наших следующих материалах из Пекина.