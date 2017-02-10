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Макей и Лавров. О политике
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11 Февраля 2017 21:14

Макей и Лавров. О политике

Большой разговор с Президентом остается самым обсуждаемым событием в СМИ и экспертной среде. Заявления Александра Лукашенко продолжают лидировать в топах цитируемости и зачастую инициируют новые дискуссии. Одна из таких обсуждаемых тем - внешнеполитический курс Беларуси. Наши обозреватели Макей и Лавров обобщили мнения экспертов в вопросе многовекторности и поделятся своим (видео). 

  

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