Макей и Лавров. О политике

11 Февраля 2017 21:14

Большой разговор с Президентом остается самым обсуждаемым событием в СМИ и экспертной среде. Заявления Александра Лукашенко продолжают лидировать в топах цитируемости и зачастую инициируют новые дискуссии. Одна из таких обсуждаемых тем - внешнеполитический курс Беларуси. Наши обозреватели Макей и Лавров обобщили мнения экспертов в вопросе многовекторности и поделятся своим (видео).