М. Сайдик: Ситуация на востоке Украины улучшается, но остается неудовлетворительной

12 Апреля 2017 21:15

Ситуация на востоке Украины улучшается, но все еще остается неудовлетворительной. С таким заявлением выступил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, подводя итоги сегодняшнего заседания трехсторонней контактной группы. Помимо вопросов безопасности, одной из главных тем заседания стало освобождение граждан, удерживаемых сторонами конфликта.

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе: "Сегодня дискуссия концентрировалась на освобождении лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Как и в предыдущий раз, внимание уделялось созданию механизма с участием третьей стороны верификации желания тех граждан, которые после освобождения хотели бы остаться на территории, где они находились во время заключения".

Также Мартин Сайдик выразил надежду, что в предстоящие пасхальные праздники будут соблюдаться договоренности о прекращении огня, достигнутые на предыдущем заседании контактной группы. По итогам сегодняшней встречи переговорщики официально заявили о приверженности перемирию. Следующая встреча в минском формате намечена на конец апреля.