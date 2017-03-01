М. Сайдик: Разведение сил в районе Станицы Луганской в Донбассе запланировано на 7 марта

1 Марта 2017 21:19

Контактная группа по Украине завершила очередные переговоры в Минске. Разведение сил в районе Станицы Луганской в Донбассе запланировано на 7 марта - заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Кроме того, по его словам, стороны подтвердили свою приверженность полному отводу тяжелого вооружения. Особое внимание на встрече было уделено вопросам работы и безопасности Донецкой фильтровальной станции, которая получила значительные повреждения в результате боевых действий.

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе: "Стороны договорились не проводить никаких обстрелов и наступлений на эту станцию. Кроме того, планируется провести работу по разминированию в районе ДФС и подъездных дорог к ней. Также стороны сошлись во мнении, что необходимо предоставить гарантии рабочим станции, ремонтных бригад и представителям ОБСЕ".

Мартин Сайдик подчеркнул, что такое внимание фильтровальной станции уделено потому, что это жизненно важный объект для всей Донецкой области. Она обеспечивает водоснабжение в Авдеевку и близлежащие поселки, а также частично - Донецк и Ясиноватую. Следующее заседание контактной группы по Украине в Минске пройдет 15 марта. В повестке дня будет проект закона об амнистии и модальности местных выборов в Донбассе.