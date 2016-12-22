М.Мясникович: Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Малайзией

19 Декабря 2016 19:02

Сегодня с Пандикаром Амином Мулиа встретился Председатель Совета Республики. Михаил Мясникович также подчеркнул, что Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Малайзией. Кроме развития политических и парламентских контактов, отмечены такие перспективные направления взаимодействия, как инвестиционное, научно-техническое, также потенциал в сфере образования. Спикеры обсудили стратегию обмена студентами и подготовку научных кадров.