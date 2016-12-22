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М.Мясникович: Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Малайзией
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19 Декабря 2016 19:02

М.Мясникович: Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Малайзией

Сегодня  с Пандикаром Амином Мулиа  встретился  Председатель Совета Республики.  Михаил Мясникович также подчеркнул, что Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Малайзией. Кроме развития политических и парламентских контактов, отмечены такие перспективные направления взаимодействия, как инвестиционное, научно-техническое, также  потенциал в сфере образования. Спикеры обсудили стратегию обмена студентами   и подготовку научных кадров. 

 

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