Кто дирижирует протестами под предлогом Декрета №3

14 Марта 2017 21:10

Стали известны новые факты о людях, которые дирижируют протестами под предлогом Декрета №3. Пример из Бреста. Среди активных "защитников интересов простого народа" оказался местный житель, который попался на нелегальном провозе янтаря через границу. При этом статус безработных активистам протеста зачастую не мешает быть владельцами элитной недвижимости.

Пункт пропуска на белорусско-польской границе "Домачево". Для проверки сотрудники таможни просят проехать в бокс водителя престижного внедорожника "Джип-Гранд-Чероке". За рулем 34-летний безработный брестчанин. Уж больно часто мужчина ездит в соседнюю страну, чем и привлек внимание таможенников.

Подозрения таможенников оправдались. В автомобиле нашли тайник. На жаргоне контрабандистов это "бомболюк". Для некоторых предприимчивых челноков - золотая жила. На этот раз мужчина пытался провезти через государственную границу 150 камней необработанного янтаря.

После задержания автомобиля сотрудники таможни отправились по адресу регистрации, что указал перевозчик в протоколе. Вот этот дом. За внушительным забором здание, которое явно не похоже на деревенскую избушку. Свежий фасад говорит о том, что стройка закончилась совсем недавно. Согласитесь, в наши непростые времена не каждый, даже хорошо зарабатывающий белорус, может возвести себе такое жилье, а тем более, безработный, коим брестчанин и числится.

Так уж вышло, что человек, который так рьяно борется за поруганные права народа, и есть тот самый водитель черного внедорожника. В один день он попадается на нелегальной перевозке ценных камней через границу, а в другой день уже вдруг защищает права трудового народа! На этой записи хорошо видно, что он не просто рядовой участник акции, а один из ее дирижеров. Руководя колонной людей, мужчина пытается создать неудобство для водителей.

Впрочем, таких "активистов", которые числятся безработными, но являются собственниками солидной недвижимости, в Брестской области немало. Они-то и есть главная целевая аудитория Декрета №3. А не по-настоящему безработные, как они пытаются всех убедить. Однако вместо того, чтобы участвовать в госрасходах, как и большинство рабочих, учителей, врачей, служащих, программистов и других законопослушных налогоплательщиков, они пытаются заболтать проблемы людей на площади. Притом, что государство идет на диалог с людьми, готово решать их проблемы без провокаторов им политиканов. Это - прямое поручение Президента, которое он дал на совещании по актуальным вопросам развития страны.

Но диалог между людьми и властью провокаторам не нужен. И когда аргумент слаб, его усиливают голосом. Как это было в Молодечно и Орше. В обоих городах прошли акции протеста. К протестующим выходили представители местных администраций, приглашали людей пройти в здание исполкомов, чтобы обсудить проблемы, которые людей волнуют. Но здесь выяснилось, что организаторам акции проблемы людей совершенно не интересны.

Еще один вопрос. Если вы за людей, почему за правое дело выступаете с закрытыми лицами? Вот еще один персонаж, который набивается в вожди протеста. Его уже показывали в нашумевшем журналистском расследовании "Звонок другу".

Это тот самый анархист-либертарий в действии. Вот он накидывает петлю пока только на памятник минскому городовому, который совсем недавно появился у здания МВД. Правоохранители установили личность этого человека. Вячеслав Касинеров - активист белорусского анархистского движения. По совместительству Касинеров еще и борец за права футбольных фанатов, которых осудили на прошлой неделе за массовую драку, незаконный оборот наркотиков и "руководство незарегистрированной организацией". Уже сегодня молодой человек не стесняется в выражениях и угрожает всем, кто не разделяет его радикальные взгляды.

Не секрет, что люди под черными флагами и в масках на митингах в белорусских городах имеют тесные связи с радикалами в Украине. Люди в масках принимали активное участие в киевском Майдане, а после Майдана пошли воевать в добровольческие батальоны. И сегодня политические вожди, которые пытаются оседлать протест в Беларуси, заинтересованы в привлечении таких молодчиков на уличных акциях. Они себя уже показали в действии при помощи дубинок и коктейлей Молотова. Как говорят о них сами оппозиционеры, "нормальные отморозки".

Одних кулаков мало, поэтому реальные организаторы митингов подтягивают и бойцов информационного фронта. Украинского. Уж эти-то точно знают толк в разжигании пожара Майдана. Так, недавно в пункте пропуска "Мохро" развернули группу поддержки из Украины, которая со специальными техническими средствами ехала на акцию протеста в Пинске. При этом гости зачем-то прихватили с собой литературу с плакатами "Гитлера-освободителя" и дивизии СС Галичина.

Так кто же зовет белорусов на митинги? Нелегальные перевозчики янтаря, которые, судя по жилищным условиям, далеко не бедствуют. У человека есть свой конкретный интерес, ведь, по сути, им прикрыли нелегальный бизнес. Так какое же ему дело до чьих-то попранных прав, кроме своих. Или анархисты, не секрет, что во главе угла их идеологии – разрушение государства как такового. К чему это приводит, за примерами далеко ходить не надо. Или, может быть, группа поддержки из Украины, которая уже 4-й год так и не может оправиться от Майдана. Да, каждый белорус имеет право на протест, защиту своих интересов. Но каждый протестующий также вправе знать все о тех, кто ему набивается в вожди. И как показывает практика и наша, и соседей, интерес простого человека никак не пересекается с истинными целями марширующих во главе колонны.