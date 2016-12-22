Контактная группа в Минске подвела итоги уходящего года

21 Декабря 2016 21:18

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины сегодня в Минске подвела итоги уходящего года. В 2016-м, несмотря на серьезные противостояния, все же удалось добиться прогресса в решении ряда вопросов.

Восстановление энерго- и водоснабжения отдельных регионов, открытие новых пунктов пропуска. Выполнение глобальной повестки - а это амнистия, местные выборы, изменение конституции Украины и создание новых зон безопасности на востоке - перенесено на следующий год. Также сегодня в Минске говорили о фактах нарушения перемирия у линии разграничения. Соблюдение режима прекращения огня особенно актуально в свете недавнего обострения и в преддверии праздников.

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе: "Мы, члены трехсторонней контактной группы и представители ОРДО и ОРЛО, подчеркивая необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими праздниками, подтверждаем свою приверженность соблюдению всеобъемлющего устойчивого и бессрочного режима прекращения огня начиная с 00:00 часов 24 декабря этого года по киевскому времени. Выражаем приверженность выполнению минских соглашений".

Ситуация в Донбассе резко обострилась несколько дней назад. В воскресенье в районе так называемой Светлодарской дуги - это недалеко от Дебальцево - вспыхнули бои с применением артиллерии и минометов. Стороны конфликта обвиняют в очередной эскалации друг друга. Пока официально подтверждена гибель 7 украинских военнослужащих. Представители формирований непризнанной ДНР информацию о своих потерях не раскрывают. Наблюдатели называют боестолкновение крупнейшим с лета прошлого года.

Верховная рада тем временем приняла проект госбюджета Украины на следующий год. Он сверстан с трехпроцентным дефицитом. И это при условии, что национальная экономика продемонстрирует рост в пределах трех-четырех процентов, а инфляция не превысит 8. Утверждение бюджета серьезно затянулось. Заседание Рады началось еще накануне, а завершилось только сегодня утром. Напомню, МВФ увязывал с принятием документа выделение стране очередного транша финансовой помощи.

И как несколько часов назад сообщила украинская прокуратура, в Виннице при попытке задержания застрелился экс-замглавы компании "Нафтогаз Украина" Геннадий Юрьев. Он был фигурантом дела о превышении полномочий в ходе госзакупок.