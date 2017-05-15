15 Мая 2017 21:05

Контактная группа по Украине видит предпосылки для "большого обмена" в связи с успешным запуском механизма верификации лиц, удерживаемых из-за конфликта. Об этом по итогам встречи в Минске заявил представитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик. Механизм верификации был запущен 28 апреля. Его цель - подтверждать желание граждан остаться после освобождения на территории, где они находились во время заключения.

В то же время Мартин Сайдик отметил, что прошедшие выходные стали для гражданского населения вдоль линии соприкосновения одними из самых смертоносных за долгое время. 13 мая в результате обстрела в районе города Авдеевка погибли 4 мирных жителя.

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе: "Хочу выразить мои глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и скорейшего выздоровлениям раненым. Еще раз в этом трагическом контексте заявляю, то, что произошло - абсолютно недопустимо. Невинные мирные люди пали жертвами применения тяжелой артиллерии, которая должна была давно быть выведенной".

Также Мартин Сайдик заявил, что ОБСЕ продолжает внутреннее расследование инцидента 23 апреля. Тогда, в результате подрыва фугаса под Луганском погиб сотрудник миссии наблюдателей ОБСЕ - гражданин США. Еще два человека получили ранения.