Казахстан готовится принять сразу два масштабных мероприятия

8 Июня 2017 07:20

Казахстан в эти дни готовится принять сразу два масштабных мероприятия. В Астане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а после стартует ЭКСПО-2017. Нашу страну на заседании Совета глав государств представит Президент.

Александр Лукашенко сегодня направится в Казахстан с двухдневным рабочим визитом. Глава государства в своем выступлении озвучит позицию белорусской стороны по развитию объединения, в том числе и его экономического измерения. Минск в качестве наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества активно участвует в серии мероприятий по всем основным направлениям - политико-дипломатическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному. В Астане также запланирована двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым. Лидеры обсудят повестку дня и взаимодействие в интеграционных форматах. Президент Беларуси также примет участие в торжественной церемонии открытия выставки ЭКСПО.

На ней представлен и белорусский павильон. Официально свое участие в форуме подтвердили более 110-ти стран и около 20-ти международных организаций. Тема масштабного форума в этом году - энергия будущего - для нашей страны весьма актуальна. Она тесно связана с реализацией принципов стратегии устойчивого развития Беларуси. Для посетителей свои двери ЭКСПО распахнет в субботу.