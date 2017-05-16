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Изменение законопроектов на повестке дня в Палате представителей
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17 Мая 2017 07:05

Изменение законопроектов на повестке дня в Палате представителей

Изменения и дополнения в ряд законопроектов сегодня на повестке дня в Палате представителей. Белорусские депутаты, в частности, рассмотрят поправки в закон о социальном обслуживании. Кроме этого, запланирована и ратификация ряда международных соглашений. Среди них - о содействии взаимной торговле между Беларусью и Турцией, а также соглашение о военно-техническом сотрудничестве между нашей страной и Боливией.

  

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