Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в программе "Крупным планом" в этот четверг

7 Февраля 2017 21:06

Спорные моменты между Беларусью и Россией не повлияют на сотрудничество стран в СНГ. Такое мнение высказал Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

В штаб-квартире в Минске партнерские проекты и направления обсудили представители всех стран - участниц объединения. Среди основных приоритетов - экономическое и гуманитарное сотрудничество. Этот год в СНГ объявлен Годом семьи - поэтому львиная доля внимания - в реализации проектов уделена именно семейным ценностям и традициям. И сегодня глава Исполкома Содружества стал героем проекта "Крупным планом". В беседе с ведущим Сергей Лебедев затронул проблематику белорусско-российского диалога. Она была важной составляющей прошедшего "Большого разговора с Президентом", который вызвал широкий резонанс в обществе.

Сергей Лебедев, Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ: "Самое главное - это я почувствовал из слов Президента - и у руководства Беларуси, и у руководства России есть желание проблемы решить, они, конечно, есть и волнуют людей, создают трудности для общения и дружбы, так что вот этим оптимистичные утверждения Александра Лукашенко порадовали. Я в будущее России и Беларуси, в будущее СНГ смотрю с оптимизмом".

Есть ли в Содружестве инструменты влияния на экономические разногласия между странами? За что критикуют СНГ? И какие реформы назрели за четверть века существования объединения? "Крупным планом" - Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев. Откровенный разговор. Не пропустите в этот четверг сразу после "Панорамы".