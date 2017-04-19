Исполнительный секретарь подготовительной комиссии ОДВЗЯИ находится в Беларуси с официальным визитом

19 Апреля 2017 15:04

Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний рассчитывает на помощь Беларуси в работе по подписанию и ратификации документа всеми странами и вступление его в силу. Сегодня об этом журналистам заявил исполнительный секретарь подготовительной комиссии организации Лассина Зербо. Он сообщил, что договор до сих пор не подписали или не ратифицировали Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, КНДР, Пакистан и США из соображений обеспечения национальной безопасности. По мнению Зербо, именно активная роль Беларуси и ее тесные связи с некоторыми из этих стран поспособствуют скорейшему вступлению договора в силу.

Лассина Зербо, исполнительный секретарь подготовительной комиссии ОДВЗЯИ: "Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был разработан 20 лет назад. Однако до сих пор не вступил в силу в связи с тем, что восемь государств еще не подписали или не ратифицировали его. Беларусь имеет двусторонние отношения с некоторыми из этих стран. Надеюсь, что такие двусторонние контакты будут способствовать тому, чтобы договор вступил в силу".

В рамках визита Лассина Зербо в Беларусь состоялись переговоры с Министром иностранных дел Владимиром Макеем. Исполнительный секретарь также принял участие в круглом столе о роли договора в укреплении доверия в области разоружения.