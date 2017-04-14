Интервью с Николаем Бордюжей

16 Апреля 2017 21:12

Конечно, экономика не может развиваться, без главного - безопасности. Ее президенты отдельно обсудили в рамках неформальной встречи в составе ОДКБ. Ровно через месяц объединение отметит свое 25-летие.

В юбилейный год председательство у Беларуси. Помимо современных вызовов и угроз, за круглым столом политики говорили и на темы приземленные: например, кто займет пост Генерального секретаря ОДКБ. На протяжении 13 лет эта должность была у Николая Бордюжи. Найти такого же профессионала, да еще и с огромным политическим авторитетом было непросто. Президенты сошлись на кандидатуре армянина Юрия Хачатурова.

А Николая Бордюжу решено наградить Почетным знаком ОДКБ. Кстати, именно ему принадлежит известная фраза о том, что Беларусь - самый активный участник организации. Это он в очередной раз подтвердил и в интервью нашей съемочной группе.