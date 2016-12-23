Интервью с главой белорусской дипмиссии в Грузии Михаилом Мятликовым

25 Декабря 2016 21:44

Главной задачей белорусской дипмиссии станет как раз активизация торгового и инвестиционного сотрудничества, а также расширение диалога в гуманитарных сферах. Впрочем, бизнес уже сегодня находит общие интересы в разных проектах. В этом убедился наш коллега Сергей Гусаченко.

Проведя несколько дней в Тбилиси, он успел пообщаться с главой белорусской дипмиссии Михаилом Мятликовым. О перспективах закавказского рынка - интервью "Главному эфиру".