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Политика
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Интервью с главой белорусской дипмиссии в Грузии Михаилом Мятликовым
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25 Декабря 2016 21:44

Интервью с главой белорусской дипмиссии в Грузии Михаилом Мятликовым

Главной задачей белорусской дипмиссии станет как раз активизация торгового и инвестиционного сотрудничества, а также расширение диалога в гуманитарных сферах. Впрочем, бизнес уже сегодня находит общие интересы в разных проектах. В этом убедился наш коллега Сергей Гусаченко.

Проведя несколько дней в Тбилиси, он успел пообщаться с главой белорусской дипмиссии Михаилом Мятликовым. О перспективах закавказского рынка - интервью "Главному эфиру". 

 

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