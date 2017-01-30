Политика
29 Января 2017 21:04
Интервью с Драгомиром Каричем
Времена, действительно не простые. Что надо, чтобы смелые планы так и не остались планами на фоне того, что происходит в экономике и еще больше в большой политике? Ни то, ни другое сегодня отдельно не существует. Мировые процессы взаимосвязаны. А потому, подводя итоги белорусско-сербских переговоров, мы обсуждали и деньги, и времена с человеком, который как нельзя лучше знает, что связывает белорусов и сербов. Драгомир Карич, почетный консул, депутат, инвестор.
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