Интервью с Драгомиром Каричем

29 Января 2017 21:04

Времена, действительно не простые. Что надо, чтобы смелые планы так и не остались планами на фоне того, что происходит в экономике и еще больше в большой политике? Ни то, ни другое сегодня отдельно не существует. Мировые процессы взаимосвязаны. А потому, подводя итоги белорусско-сербских переговоров, мы обсуждали и деньги, и времена с человеком, который как нельзя лучше знает, что связывает белорусов и сербов. Драгомир Карич, почетный консул, депутат, инвестор.