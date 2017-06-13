Главы МВД Беларуси и России обсудили вопросы сотрудничества

14 Июня 2017 09:06

Вопросы сотрудничества обсудили вчера главы МВД Беларуси и России Игорь Шуневич и Владимир Колокольцев. В Казани прошло заседание объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства. Рассмотрены вопросы формирования единого миграционного пространства, а также аспекты взаимодействия приграничных регионов. Игорь Шуневич отметил, что уровень их сотрудничества является своеобразным барометром связей двух стран. Следующее заседание пройдет в 2018 году в Полоцке.