Политика
14 Июня 2017 09:06
Главы МВД Беларуси и России обсудили вопросы сотрудничества
Вопросы сотрудничества обсудили вчера главы МВД Беларуси и России Игорь Шуневич и Владимир Колокольцев. В Казани прошло заседание объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства. Рассмотрены вопросы формирования единого миграционного пространства, а также аспекты взаимодействия приграничных регионов. Игорь Шуневич отметил, что уровень их сотрудничества является своеобразным барометром связей двух стран. Следующее заседание пройдет в 2018 году в Полоцке.
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