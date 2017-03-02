Георгий Маргвелашвили и Андрей Кобяков провели переговоры

2 Марта 2017 19:02

Cегодня состоялись переговоры в белорусском правительстве. С Георгием Маргвелашвили Андрей Кобяков сначала общался тет-а-тет. Сторонам есть что обсудить, поскольку в ближайшее время запланирован визит белорусского премьера в Грузию. После присоединились и делегации. Ключевые обсуждения касались договоренностей, достигнутых накануне во Дворце Независимости. По прогнозу правительства, к 2018 году взаимный товарооборот между странами должен превысить 200 миллионов долларов.

Андрей Кобяков, Премьер-министр Беларуси:

"Уровень отношений между странами позволяет обеспечить рост по ключевым направлениям взаимодействия: промышленность, сельское хозяйство, нефтехимия, фармацевтика, гуманитарное сотрудничество. К сожалению, у белорусских брендов МТЗ, Могилевлифтмаша, МАЗа, которые выходят на рынок вашей страны, много времени и сил тратится на поиск надежного и заинтересованного партнера. Поэтому для нас важны Ваши рекомендации, будем за это Вам признательны. В свою очередь приглашаем грузинский бизнес в Беларусь".

Георгий Маргвелашвили посетил сегодня и Парк высоких технологий. Грузия сейчас активно развивает IT-сектор. Новый технологический парк построили в пригороде Тбилиси год назад. Грузии интересен белорусский опыт привлечения инвестиций, поддержки инновационного предпринимательства и IТ-образования. Подробности второго дня визита президента Грузии в Беларусь сегодня в "Панораме".