Генсек ОБСЕ подчеркнул значимость белорусского председательства в Центрально-Европейской инициативе

9 Июня 2017 19:05

Значимость белорусского председательства в Центрально-Европейской инициативе сегодня подчеркнул генсек ОБСЕ. Такое заявление Ламберто Заньер сделал в ходе дискуссии высокого уровня по вопросам миграции, которая проходит в Вене под эгидой нашей страны. В ходе встречи Беларусь внесла ряд конкретных рекомендаций по усилению взаимодействия по вопросам миграции. А замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко подчеркнул значительный вклад наших правоохранителей в обеспечение европейской безопасности путем противодействия нелегальной миграции на национальном уровне. Отметим, Центрально-Европейская инициатива - это региональное объединение, в которое входят 18 стран континента. В этом году Беларусь председательствует в организации.