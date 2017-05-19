19 Мая 2017 15:11

Франция и США должны обеспечить преемственность внешней политики по отношению к Беларуси после прошедших в этих странах президентских выборов, считает глава МИД Беларуси. Официальный Минск в свою очередь готов продолжать сложившийся конструктивный диалог с Францией в частности и ЕС в целом, а также с Соединенными Штатами.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Мы договорились в свое время двигаться маленькими, но постоянными шагами навстречу друг другу, улучшая позитивную атмосферу в наших отношениях. Как видите, это и происходит. Состоялось и продление приостановки санкций на 6 месяцев. Недавно замминистра иностранных дел Беларуси выступил в Атлантическом совете. Я считаю, что отношения с США развиваются поступательно, есть основания полагать, что эта атмосфера сохранится и впредь".

Также Владимир Макей заявил, что работа по либерализации визового режима с ЕС продолжается и рано или поздно принесет плоды. Прокомментировал министр и перевод Россией авиарейсов из Беларуси в международные пункты пропуска. Официальный Минск не видит трагедии в этой процедуре. Однако следит за тем, чтобы белорусы имели равные права с россиянами в рамках договоренностей о Союзном государстве. Отметим, сегодня глава МИД нашей страны принял участие в форуме "Минский диалог: 25 лет внешней политике Беларуси". В ходе конференции дипломаты, депутаты и независимые эксперты обсудили современные вызовы и роль Беларуси в региональной и глобальной политике.