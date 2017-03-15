14 Марта 2017 21:32

Елена Купчина выдвинута на пост Генерального секретаря ОБСЕ - сообщает МИД Беларуси. Сейчас дипломат занимает должность постпреда нашей страны при этой организации и посла Беларуси в Австрии.

Выдвижение Елены Купчиной на высокий пост продиктовано стремлением Минска внести вклад в укрепление ОБСЕ, отмечают во внешнеполитическом ведомстве. Елена Купчина долгое время занимала пост заместителя министра иностранных дел Беларуси и принимала непосредственное участие в реализации инициатив, направленных на укрепление безопасности и стабильности в Европе, налаживание диалога между Востоком и Западом и урегулирование острых кризисных ситуаций в регионе. Процедура выдвижения кандидатов на пост Генерального секретаря ОБСЕ лишь началась. Конкуренцию кандидату от Беларуси составят представители из Казахстана, Финляндии, Чехии и Швейцарии. Полномочия нынешнего Генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Заньера истекают в июне этого года.