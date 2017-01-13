Эксперты МАГАТЭ оценят проектирование площадки строительства БелАЭС

13 Января 2017 15:00

Эксперты МАГАТЭ приступят к оценке проектирования площадки строительства БелАЭС уже на следующей неделе. Прибытие так называемой миссии SEED анонсировали в МИД нашей страны. В ведомстве отметили, что Беларусь приглашала экспертов миссии еще несколько лет назад. SEED обеспечивает независимый обзор оценки площадки и проектной безопасности ядерной установки по отношению к природным и вызванным человеческим фактором событиям.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси: "С 16 по 20 января эксперты МАГАТЭ оценят с точки зрения международных требований безопасности устойчивость Островецкой площадки, а также систем, структур и компонентов строящейся АЭС по отношению к внешним и внутренним рискам и угрозам, в том числе, будет оценен запас прочности, заложенный в проекте с учетом постфукусимского опыта. Беларусь пригласила миссию SEED еще в 2014 году. Это было сделано в качестве меры по повышению доверия к нашей первой АЭС. При этом мы пошли навстречу пожеланиям нашей соседки Литвы для всесторонней и профессиональной оценки всех аспектов безопасности будущей станции".

По итогам работы миссия SEED подготовит отчет. Он будет опубликован не раньше марта. Также до конца года Беларусь планирует принять как минимум еще одну миссию МАГАТЭ - по рассмотрению аварийной готовности и реагирования. В преддверии запуска станцию посетит миссия Международного агентства по оценке эксплуатационной безопасности. Кроме того, Беларусь рассматривает возможность приглашения других групп экспертов. Отметим, все консультативно-оценочные миссии МАГАТЭ носят добровольный характер и проводятся по просьбе приглашающего государства. Параллельно с ними специалисты агентства по атомной энергии регулярно посещают нашу страну в рамках программы технического сотрудничества Беларуси и МАГАТЭ. Такие визиты носят адресный и точечный характер, касаются конкретных вопросов создания сильной и эффективной инфраструктуры ядерной энергетики и ядерной безопасности.