Политика
26 Марта 2017 21:22
Эксклюзивное интервью с представителем ПАСЕ Андреа Ригони
Съемочная группа "Главного эфира" встретилась с Андреа Ригони перед его отъездом из Минска. Итальянский депутат в интервью подвел итоги своего визита, а также рассказал, как Беларусь и Совет Европы могут сблизиться, из-за кого на континенте появляются новые разделительные линии, почему мир и спокойствие европейцы ценят больше, чем в прежние годы. Наш эксклюзив.
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