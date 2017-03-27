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Эксклюзивное интервью с представителем ПАСЕ Андреа Ригони
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26 Марта 2017 21:22

Эксклюзивное интервью с представителем ПАСЕ Андреа Ригони

Съемочная группа "Главного эфира" встретилась с Андреа Ригони перед его отъездом из Минска. Итальянский депутат в интервью подвел итоги своего визита, а также рассказал, как Беларусь и Совет Европы могут сблизиться, из-за кого на континенте появляются новые разделительные линии, почему мир и спокойствие европейцы ценят больше, чем в прежние годы. Наш эксклюзив. 

  

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