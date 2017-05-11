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Единая база данных террористов и экстремистов стран СНГ появится в течение года
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12 Мая 2017 12:09

Единая база данных террористов и экстремистов стран СНГ появится в течение года

Единая база данных террористов и экстремистов стран СНГ может появиться в этом году. Об этом в Минске в штаб-квартире исполкома СНГ рассказал замдиректора службы исполнения наказаний России Валерий Максименко. Встреча состоялась в рамках заседания Совета пенитенциарных служб стран Содружества. Сотрудничество в области противодействия терроризму - основное направление в совместной работе ведомств. В общий список планируют включить не только задержанных преступников, но и тех, кто в розыске.

Желание участвовать в создании единой базы выразили ряд европейских стран, балтийские коллеги и Республика Куба.

  

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