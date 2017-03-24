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Докладчик по Беларуси в ПАСЕ Андреа Ригони подвел предварительные итоги визита в Минск
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24 Марта 2017 21:23

Докладчик по Беларуси в ПАСЕ Андреа Ригони подвел предварительные итоги визита в Минск

Беларусь позитивно относится к процессу развития отношения с Советом Европы и Европой в целом.

Такое мнение высказал докладчик по нашей стране в ПАСЕ Андреа Ригони. Итальянский политик сегодня в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей подвел предварительные итоги своего визита в Минск. По результатам многочисленных встреч и наблюдений дипломат подготовит проект доклада о ситуации в Беларуси, включающий новую резолюцию ПАСЕ.

Как сблизиться Беларуси и Совету Европы, из-за кого на континенте появляются новые разделительные линии, почему мир и спокойствие европейцы теперь ценят больше, чем в прежние годы. Интервью с докладчиком по Беларуси в ПАСЕ Андреа Ригони смотрите в это воскресенье в "Главном эфире".

  

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