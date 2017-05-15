"Диалоги о цивилизации". Новый Шелковый путь

14 Мая 2017 21:10

За форумом "Один пояс и один путь" в Пекине следят, конечно, не только в нашей стране. Особо пристальное внимание - в Европе, с которой и свяжет новый Шелковый путь Китай. Мегапроект обсуждают самые видные экономисты, политологи, ученые со всего мира - мнения некоторых из них, участников нашего телепроекта "Диалоги о цивилизации", прямо сейчас.