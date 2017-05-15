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"Диалоги о цивилизации". Новый Шелковый путь
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14 Мая 2017 21:10

"Диалоги о цивилизации". Новый Шелковый путь

За форумом "Один пояс и один путь" в Пекине следят, конечно, не только в нашей стране. Особо пристальное внимание - в Европе, с которой и свяжет новый Шелковый путь Китай. Мегапроект обсуждают самые видные экономисты, политологи, ученые со всего мира - мнения некоторых из них, участников нашего телепроекта "Диалоги о цивилизации", прямо сейчас. 

  

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