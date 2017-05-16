17 Мая 2017 21:14

Депутаты сегодня рассмотрели около десятка вопросов. От широкого взаимодействия в торгово-экономической сфере до единой для рынка Содружества политики в области госзакупок. Особое внимание - закону о социальном обслуживании. Парламентарии подчеркнули, что спрос на социальную помощь в стране постоянно растет. Поэтому форм господдержки станет заметно больше. Из Овального зала - репортаж Ольги Анищенко.

Программу сессии сегодня главным образом определяла международная повестка. Депутаты утвердили ряд соглашений о сотрудничестве от военно-технического взаимодействия до содействия взаимной торговле. Новый уровень партнерства выстроят с Кубой, Боливией и Турецкой Республикой.

Содействовать торговле будут через таможню, объясняет ее глава. Ведь соглашения предполагают особый - высокотехнологичный - режим контроля на границе.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси: "Мы получать будем упреждающую информацию о характеристиках товара. Т.е. мы доверяем взаимной информации, которую предоставляют стороны по соответствующим каналам связи, на этом основании мы будем минимизировать возможность проверок в отношении таких товаров".

Минимум досмотров - меньше времени на границе. Механизм хоть и технический, но верный способ поощрить взаимный товарооборот. Такой режим предложили Турции, готовы поддержать Азербайджан, Грузию и, конечно, Китай.

Утвердили депутаты и иной - электронный - формат для сферы госзакупок. В масштабах СНГ. Документ предполагает открытый и равный доступ к торгам для всех стран-участниц. Беларуси это открывает огромный рынок. Только российский его сегмент оценивают в 300 миллиардов долларов. Обещают: предпочтений "своим" производителям больше не будет.

Эдвард Матулис, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Когда правила отрегулированы, меньше возможностей у стран-партнеров осуществлять преграды, препоны, потому что, конечно, не секрет, что каждая страна пытается прежде всего потратить бюджетные деньги на закупки товара отечественного производства".

Заместитель министра сегодня прояснил и ситуацию с российскими госкорпорациями. Их доля на рынке закупок, кстати, чрезвычайно высока. Напомним, в прошлом году они отказывались работать с белорусскими компаниями, ссылаясь на постановление правительства Москвы. Мол, в российских тендерах может участвовать лишь отечественный производитель. Сегодня в МАРТе уверяют: разногласия сняты.

Эдвард Матулис, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Мы получили письмо, в котором четко указано, что предприятия и товары стран - участниц договора о ЕАЭС будут допускаться на тех же условиях, как и товары российского производства. Более того, указано, что если будут случаи недопуска наших белорусских предприятий к закупкам госкорпораций, то это можно будет обжаловать в антимонопольной службе РФ".

Сегодня депутаты приняли и самые "народные" поправки - заметные изменения претерпит закон о социальном обслуживании.

Так, родителей двоен, троен и большего количества детей теперь посчитают попавшими в трудную жизненную ситуацию. Такие семьи смогут рассчитывать на бесплатную помощь социальной няни. Однако депутаты уточнили: к Декрету № 3 эта норма отношения не имеет. Т. е. освобождения от уплаты сбора за социальное иждивенчество автоматом не дает.

Большую поддержку окажут также престарелым и инвалидам. Для них предусмотрен новый институт "замещающей семьи". Своего рода аналог приемной. Пожилой человек получит не просто помощника: такая семья предполагает совместное ведение хозяйства.

Татьяна Старинская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Либо в привычных домашних условиях (на территории бабушки, например), либо на территории того, кто забрал эту бабушку к себе. Есть возможность участвовать и физическим лицам, в том числе волонтерам, ИП".

Такой помощник за свою работу получит зарплату. Либо другое вознаграждение. Механизм пока дорабатывают. Он, к слову, послужит основанием для освобождения от уплаты сбора по третьему декрету, если другой официальной работы у него нет. Декрет №3, кстати, депутаты сейчас совершенствуют. Но о точных сроках пока не говорят. Все же вопрос сложный. Торопиться не будут. Предложения представят по мере готовности.