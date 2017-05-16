17 Мая 2017 15:00

В Беларуси расширят категории граждан для получения социальных услуг, а пожилым предложат замещающие семьи. Депутаты готовят поправки в закон о соцобслуживании.

Сегодня их представили в Палате представителей. Так, родителей двоен, троен и более детей теперь посчитают попавшими в трудную жизненную ситуацию. Такие семьи смогут рассчитывать на бесплатную помощь социальной няни.

Большую поддержку окажут престарелым и инвалидам - для них предусмотрен новый институт замещающей семьи - аналог приемной. Пожилой человек сможет получить от государства помощника - совместно с ним вести хозяйство и рассчитывать на социальную поддержку.

Депутаты утвердили сегодня и общие для стран СНГ правила государственных закупок. Документ предполагает открытый и равный доступ к торгам. Беларуси это открывает огромный рынок. Только российский его сегмент оценивают в 300 миллиардов долларов. Ратифицирован сегодня и ряд международных соглашений.