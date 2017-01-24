24 Января 2017 19:09

Деньги на реализацию Госпрограммы развития цифровой экономики и информационного общества осваиваются медленно.

Об этом заявил сегодня на Президиуме Совмина Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. В 2015 году из внебюджетного фонда использовали только половину средств, а в прошлом - 85 %. Премьер поручил отраслевым ведомствам сконцентрироваться на работе по созданию полноценного электронного правительства.

Также премьер поручил активней использовать созданную в стране инфраструктуру для создания электронного документооборота. Напомним, в рейтинге международного союза по информационно-коммуникационным технологиям Беларусь занимает 31 место. Среди стран СНГ мы первые.