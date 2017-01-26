Главная>>Агентство теленовостей>>Политика>>Делегация из Сербии возложила венок и цветы к монументу Победы в Минске
Политика
RSS
Делегация из Сербии возложила венок и цветы к монументу Победы в Минске
Скачать Поделиться

26 Января 2017 19:07

Делегация из Сербии возложила венок и цветы к монументу Победы в Минске

Cегодня делегация из Сербии почтила память защитников, погибших в годы Великой Отечественной войны. К монументу Победы в Минске гости возложили венок и цветы.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =