Политика
26 Января 2017 19:07
Делегация из Сербии возложила венок и цветы к монументу Победы в Минске
Cегодня делегация из Сербии почтила память защитников, погибших в годы Великой Отечественной войны. К монументу Победы в Минске гости возложили венок и цветы.
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