Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии возложил венки к монументу освободителей на кладбище Эвер

Политика
9 Мая 2017 20:47
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии возложил венки к монументу освободителей на кладбище ЭверСвятой для каждого гражданина Беларуси праздник – День Победы -традиционно широко отмечается белорусскими дипломатами. Дань памяти и уважения подвигу победителей отдают сотрудники Министерства иностранных дел и загранучреждений Беларуси. Мероприятия, приуроченные к 72-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, прошли в Бельгии, Австрии, Вьетнаме, Израиле, Китае, Казахстане, России, США, Чехии. Так, в Брюсселе Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич, а также сотрудники других дипмиссий возложили венки к монументу освободителей на кладбище Эвер.
Другие новости
10.05.2017 15:12 / Политика Открытый диалог сенаторов и пионеров
30.04.2017 21:04 / Политика В студии Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим
28.04.2017 19:00 / Политика Беларусь и Словакия будут сотрудничать в области регулирования ядерной безопасности
27.04.2017 19:07 / Политика Почти половина участников сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске подтвердила регистрацию
27.04.2017 19:05 / Политика Беларусь рассчитывает на содействие Словакии в развитии сотрудничества с Евросоюзом
26.04.2017 19:13 / Политика Андрей Кобяков встретился с руководителем молдавской дипломатической миссии в Беларуси Георге Хиоарэ
22.04.2017 21:27 / Политика Беларусь заявила протест по факту нарушения госграницы литовским воздушным судном
20.04.2017 07:05 / Политика Страны ОДКБ продолжат совершенствовать подходы к системе коллективной безопасности
19.04.2017 15:14 / Политика Беларусь и Венесуэла сохраняют уровень стратегического партнерства
19.04.2017 15:04 / Политика Исполнительный секретарь подготовительной комиссии ОДВЗЯИ находится в Беларуси с официальным визитом
19.04.2017 07:00 / Политика Укрепление позитивного имиджа СНГ и популяризация его деятельности на международной арене
18.04.2017 07:02 / Политика "Нормандская четверка" провела телефонные переговоры
17.04.2017 15:01 / Политика Беларусь и Китай сконцентрируются на углублении политического диалога и межпарламентского сотрудничества
16.04.2017 21:12 / Политика Интервью с Николаем Бордюжей
16.04.2017 15:10 / Политика Сегодня в Беларусь прибыла китайская парламентская делегация
13.04.2017 12:14 / Политика Беларусь заинтересована в выстраивании добрососедских отношений с Европейским союзом
13.04.2017 08:06 / Политика Между Беларусью и Италией установлены прочные дружественные связи
13.04.2017 07:14 / Политика Польско-белорусская парламентская группа посетила культурные достопримечательности Беларуси
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия