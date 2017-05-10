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Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии возложил венки к монументу освободителей на кладбище Эвер
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9 Мая 2017 20:47

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии возложил венки к монументу освободителей на кладбище Эвер

Святой для каждого гражданина Беларуси праздник – День Победы -традиционно широко отмечается белорусскими дипломатами. Дань памяти и уважения подвигу победителей отдают сотрудники Министерства иностранных дел и загранучреждений Беларуси. Мероприятия, приуроченные к 72-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, прошли в Бельгии, Австрии, Вьетнаме, Израиле, Китае, Казахстане, России, США, Чехии. Так, в Брюсселе Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич, а также сотрудники других дипмиссий возложили венки к монументу освободителей на кладбище Эвер.  

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