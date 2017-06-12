Cегодня начинается рабочий визит главы МИД Беларуси в Испанию

13 Июня 2017 12:07

Владимир Макей отправился на переговоры по приглашению министра иностранных дел и сотрудничества этой страны Альфонсо Дастиса Кеседо. Стороны обсудят широкий круг вопросов.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Центральным мероприятием в рамках визита станет проведение переговоров между министрами зарубежных дел Беларуси и Испании для обсуждения широкого спектра вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня, взаимодействия в рамках международных организаций, перспектив дальнейшего развития диалога по линии Беларусь - ЕС. Кроме того, запланировано проведение ряда встреч с представителями руководства органов законодательной и исполнительной власти Испании, представителями деловых кругов, а также подписание двусторонних соглашений, направленных на углубление белорусско-испанского сотрудничества".

Владимир Макей примет участие в ряде мероприятий, включая открытие третьего Белорусско-испанского бизнес-форума, презентацию сборника переводов произведений Максима Богдановича на испанский язык, проведет встречу с представителями белорусской диаспоры.