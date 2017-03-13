Большая правительственная делегация Израиля находится в Минске

13 Марта 2017 07:00

Ее возглавляет министр алии и абсорбции страны Софа Ландвер. В программе трехдневного визита - участие в заседании совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси: "В состав делегации также войдут представители МИД, других министерств и ведомств, деловых кругов Государства Израиль. Состоится встреча министра иностранных дел Владимира Макея с Софой Ландвер для обсуждения всего комплекса актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе связанных с отмечанием в текущем году 25-й годовщины установления дипломатических отношений между странами".

По словам Дмитрия Мирончика, визит призван подтвердить высокий уровень двусторонних отношений. В МИД Беларуси рассчитывают, что по итогам переговоров и встреч в Минске стороны выйдут на новые договоренности в различных областях.