Болеслав Пирштук встретился с председателем Парламентской ассамблеи и Генеральным секретарем ОБСЕ

24 Февраля 2017 19:10

Сегодня Вице-спикер парламента Беларуси Болеслав Пирштук встретился с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен и Генеральным секретарем организации - Роберто Монтеллой. Переговоры состоялись в Вене, где в эти дни проходит зимнее заседание Парламентской ассамблеи. Минск в июле примет 26-ую ежегодную сессию, и подготовка и проведение этого авторитетного форума стали главной темой обсуждения. Делегация Беларуси принимает активное участие в заседаниях - сегодня дискуссии были посвящены транснациональной безопасности, борьбе с терроризмом и защите прав человека. Белорусские парламентарии также провели встречи с коллегами из более чем двух десятков стран.