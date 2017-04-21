Беларусь заявила протест по факту нарушения госграницы литовским воздушным судном

22 Апреля 2017 21:27

Как сообщает МИД Беларуси, соответствующая нота была вручена послу литовской республики в нашей стране Андрюсу Пулокасу. В официальном обращении подчеркивается, что Минск ждет разъяснений от Вильнюса по поводу инцидента.

Как говорится в заявлении МИД Беларуси, нарушение госграницы со стороны Литвы было зафиксировано 19 апреля в 13:40. Легкомоторный самолет углубился на территорию Беларуси на расстояние до 8 километров, после чего развернулся и вышел за пределы воздушного пространства нашей страны. При этом все это время нарушитель контролировался радиолокационными средствами ВВС и войск ПВО. Информацию также прокомментировали в Министерстве обороны Беларуси.

В Минобороны подчеркнули, что если такие случаи будут повторятся, ВВС и войска ПВО вынуждены будут применить силовые меры воздействия.