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Беларусь заявила протест по факту нарушения госграницы литовским воздушным судном
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22 Апреля 2017 21:27

Беларусь заявила протест по факту нарушения госграницы литовским воздушным судном

Как сообщает МИД Беларуси, соответствующая нота была вручена послу литовской республики в нашей стране Андрюсу Пулокасу. В официальном обращении подчеркивается, что Минск ждет разъяснений от Вильнюса по поводу инцидента.

Как говорится в заявлении МИД Беларуси, нарушение госграницы со стороны Литвы было зафиксировано 19 апреля в 13:40. Легкомоторный самолет углубился на территорию Беларуси на расстояние до 8 километров, после чего развернулся и вышел за пределы воздушного пространства нашей страны. При этом все это время нарушитель контролировался радиолокационными средствами ВВС и войск ПВО. Информацию также прокомментировали в Министерстве обороны Беларуси.

В Минобороны подчеркнули, что если такие случаи будут повторятся, ВВС и войска ПВО вынуждены будут применить силовые меры воздействия.

  

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