Политика
13 Апреля 2017 12:14
Беларусь заинтересована в выстраивании добрососедских отношений с Европейским союзом
Об этом заявил первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский на встрече с министром внешней торговли и развития Финляндии Каем Мюккяненом. Политики обсуждали вопросы сотрудничества в сфере энергетики. Наша страна готова предоставить необходимые условия для развития в Беларуси крупных бизнес-проектов с участием финских компаний. Сегодня объем взаимной торговли стран небольшой. Товарооборот за прошлый год составил около 100 миллионов долларов. К слову, в этом году наши страны отмечают 25-летие установления дипотношений.
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