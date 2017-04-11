Беларусь заинтересована в выстраивании добрососедских отношений с Европейским союзом

13 Апреля 2017 12:14

Об этом заявил первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский на встрече с министром внешней торговли и развития Финляндии Каем Мюккяненом. Политики обсуждали вопросы сотрудничества в сфере энергетики. Наша страна готова предоставить необходимые условия для развития в Беларуси крупных бизнес-проектов с участием финских компаний. Сегодня объем взаимной торговли стран небольшой. Товарооборот за прошлый год составил около 100 миллионов долларов. К слову, в этом году наши страны отмечают 25-летие установления дипотношений.