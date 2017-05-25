Беларусь заинтересована в более активном диалоге с региональными властями стран ЕС и ВП

22 Мая 2017 19:04

Беларусь заинтересована в более активном диалоге с региональными властями стран Евросоюза и "Восточного партнерства". Об этом сегодня заявили в Минске на встрече с представителями Комитета регионов Евросоюза. Беларусь впервые стала площадкой для проведения подобных переговоров. На заседании обсуждали подготовку к саммиту "Восточного партнерства", который пройдет в Брюсселе в ноябре. Напомним, основная цель объединения - развивать интеграционные связи ЕС с бывшими республиками СССР, в том числе с нашей страной. В будущем партнеры планируют сосредоточить свое внимание на развитии экономического сотрудничества на уровне регионов. В частности, обеспечении энергоэффективности для роста экономик всех стран-участниц.

Маркку Марккула, председатель Комитета регионов ЕС: "Мы можем многократно нарастить наше экономическое взаимодействие. И не последнюю роль в этом процессе должны играть региональные власти. Но для этого нам нужно выстроить серьезную базу для развития такого сотрудничества. Тогда будет и больше возможностей для привлечения европейских инвестиций в ваш регион. Также мы рады сообщить, что Европейский инвестиционный банк выделит около 200 миллионов евро на поддержку малых и средних предприятий в вашем регионе именно для внедрения новых энергоэффективных технологий в производство. Эти средства будут предназначены и Беларуси".

Также глава Комитета регионов Евросоюза сегодня встретился со спикером верхней палаты белорусского парламента Михаилом Мясниковичем. Стороны отметили своевременность обсуждения совместного вклада стран в европейскую повестку предстоящего саммита "Восточного партнерства".